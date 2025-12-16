La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una importante actualización en el régimen informativo para los usuarios de controladores fiscales de última tecnología, a través de la Resolución General 5801/2025, publicada el 16 de diciembre de 2025.

Esta normativa, que entrará en vigencia en enero de 2026, introduce modificaciones significativas en el régimen vigente establecido por la RG 3561, buscando simplificar las obligaciones de los contribuyentes y unificar criterios para facilitar el cumplimiento.

Entre los principales cambios, destaca que los monotributistas, responsables inscriptos en IVA y exentos deberán presentar los reportes ante ARCA con una periodicidad mensual, en lugar de semanal como se requería hasta ahora. Esto aplica tanto para el Formulario 8011 "Reporte Resumen de totales" como para el Formulario 8010 "Reporte Cinta Testigo Digital", independientemente de si se emitieron comprobantes o hubo movimientos durante el mes.

Además, se elimina la obligación de presentar el Formulario 8012, con el objetivo de evitar la duplicación innecesaria en la carga y almacenamiento de datos, aliviando así la carga administrativa para los contribuyentes.

En cuanto a las modalidades de presentación, se mantiene la posibilidad de que los responsables inscriptos con altos volúmenes de facturación puedan continuar entregando el Formulario 8010 semanalmente si así lo prefieren, siempre que luego presenten la información consolidada correspondiente al período mensual. También se habilita la presentación de este reporte en formato comprimido ZIP para mayor comodidad.

Estos cambios reflejan el compromiso de ARCA por modernizar y simplificar los procesos fiscales, facilitando el cumplimiento tributario sin perder control ni transparencia.