La residencia presidencial de Olivos vivió momentos de consternación este martes, luego de que fuera hallado sin vida un soldado del Ejército Argentino de 21 años dentro de su perímetro, donde cumplía funciones de seguridad. El joven fue identificado como Rodrigo Gómez, presentaba un disparo en la cabeza y fue encontrado en uno de los puestos internos del predio.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, ordenó de inmediato la intervención de la Policía Federal Argentina y se presentó en el lugar junto a personal de Casa Militar, responsable de la custodia interna del predio. En la escena trabajó la División Homicidios de la PFA.

Según las primeras actuaciones, la principal hipótesis es la de un suicidio. Junto al cuerpo fue hallada una carta que habría sido escrita por el propio soldado y dirigida a sus camaradas y a su familia. De acuerdo a fuentes del caso, el escrito hacía referencia a una importante deuda económica.

R.A.G. era oriundo de una localidad de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Registros comerciales y crediticios indican que mantenía deudas por casi dos millones de pesos con distintas entidades bancarias y financieras. Su salario era abonado por la Contaduría General del Ejército.

El arma encontrada junto al cuerpo habría sido un fusil FAL, con el cual se habría efectuado el disparo fatal. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal, que realizó la primera intervención junto al área de Seguridad Presidencial.

La información recolectada fue puesta a disposición del juzgado federal a cargo de Arroyo Salgado. El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, procedimiento que permitirá avanzar en la determinación formal de las causas de la muerte.

Mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei mantenía en agenda una audiencia oficial en la Casa Rosada con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, encuentro que no fue suspendido.

La investigación continúa en curso y permanece bajo la órbita del Juzgado Federal de San Isidro.