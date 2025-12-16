El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación presentó a los cuatro proyectos ganadores del programa San Juan Emprende y reconoció a los emprendedores que finalizaron la Diplomatura en Desarrollo Emprendedor, una propuesta orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia.

La actividad se desarrolló en el Aula Magna Monseñor Mamfredi de la Universidad Católica de Cuyo, donde los participantes de la capacitación recibieron sus certificados de finalización. La formación fue dictada por la UCCuyo en el marco del programa San Juan Emprende.

Publicidad

En total, 30 emprendedores de distintos puntos de la provincia se postularon para participar de la iniciativa. Tras el proceso de selección, 12 fueron elegidos para cursar la capacitación. Durante la jornada final, los seleccionados defendieron sus proyectos en una ronda de pitch ante el jurado.

Luego de las presentaciones, se eligieron cuatro proyectos ganadores, que recibirán un premio de un millón de pesos cada uno, aportado por el Banco Santander. Los emprendimientos reconocidos fueron “Auplit”, una aplicación para la organización docente, cuyo referente es Gabriela Sarmiento; “FOCA”, dedicado a la fabricación y venta de juguetes, a cargo de Leopoldo Granado; “El Goyito”, un proyecto de panificación y venta liderado por Gabriela Martin; e “Influenciados”, una iniciativa vinculada a la producción de vinos, presentada por Amelia Osman.

Publicidad

La Diplomatura en Desarrollo Emprendedor tuvo una duración de tres meses y se dictó en modalidad híbrida. Durante la cursada se abordaron contenidos relacionados al rol del emprendedor, identificación del cliente, desarrollo del modelo de negocios, cálculo de costos y precios, preparación de un pitch y dinámicas de networking. Además, los participantes recibieron mentoría personalizada y asesoramiento para la producción de videos promocionales de sus emprendimientos.

Del acto participaron autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, entre ellas el presidente de la Agencia Calidad San Juan, Manuel Sánchez, y el director de PyMES y Emprendedores, José Santos Carpino. También asistieron representantes del ámbito académico, como la rectora de la Universidad Católica de Cuyo, María Laura Simonassi, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, María Alejandra Segovia, el vicepresidente del directorio, Fabián Saffe, y el director de la Licenciatura en Comercio Internacional, Juan Manuel Sánchez.