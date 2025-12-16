El Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvieron a encontrarse este martes 16 de diciembre para reactivar la discusión salarial. Se trata de la séptima reunión correspondiente a la cuarta negociación paritaria de 2025, un proceso que viene marcado por avances parciales, desacuerdos de fondo y la insistencia sindical en revisar la pauta de ingresos frente a la inflación.

El encuentro se desarrolla con la conducción de los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes, quienes encabezan la representación del Ejecutivo provincial. Del lado gremial participan las máximas autoridades de los sindicatos docentes: Patricia Quiroga por UDAP, Karina Navarro por UDA y Daniel Quiroga por AMET.

La nueva convocatoria llega tras la reunión de la semana pasada, en la que las partes analizaron la última propuesta salarial presentada por el Gobierno. En ese ámbito, los gremios dejaron en claro que podrían avalar solo una parte del ofrecimiento oficial, al considerar que algunos puntos son inseparables y constituyen la base mínima de un eventual acuerdo.

En concreto, las organizaciones sindicales señalaron su disposición a aceptar la actualización del valor índice correspondiente a diciembre de 2025, ajustado según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. A esto se suma el incremento de cuatro puntos en todos los cargos del nomenclador docente durante ese mismo mes y la mejora del código E60, que pasaría a acumular 44 puntos por valor índice desde diciembre.

Sin embargo, el eje del conflicto sigue siendo la extensión temporal del acuerdo. Los gremios docentes ratificaron que no avalarán una propuesta que fije condiciones salariales hasta marzo de 2026. En ese sentido, reclamaron la realización de una nueva reunión en febrero, con el objetivo de discutir específicamente el salario correspondiente a enero del próximo año y mantener abierta la negociación en un contexto económico aún incierto.

Según quedó asentado en el acta del último encuentro, la parte empleadora manifestó su conformidad para avanzar con algunos de los puntos planteados, mientras que los sindicatos reafirmaron su postura de analizar la propuesta de manera integral. Además, anunciaron que elevarán la oferta a sus respectivos órganos estatutarios para su evaluación y definición.

Con estos antecedentes, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y fijaron la continuidad de la negociación para este martes 16 de diciembre a las 15 horas. La expectativa está puesta en si el nuevo encuentro permitirá destrabar las diferencias y acercar posiciones o si, por el contrario, el conflicto salarial docente se prolongará hacia el inicio de 2026.