Desde este martes 16 de diciembre y hasta el próximo 30, el Gobierno de San Juan inició la entrega de los módulos navideños destinados a beneficiarios del Priset (Programa Integral Socio Estadístico), el sistema de asistencia a familias con necesidades extremas.

Los módulos incluyen productos típicos de las celebraciones de fin de año y complementan los módulos alimentarios que se distribuyen de manera regular a través del programa. La entrega se realiza de acuerdo al domicilio de los beneficiarios y previa notificación mediante un mensaje telefónico.

Según se informó, los titulares deberán retirar los módulos en los depósitos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ubicados en calle Salta 1724 norte, antes de Benavídez, o en calle Independencia 1073 este, en el departamento Pocito. El horario de distribución es de 8 a 13 horas.

Además, el jueves 18 de diciembre, en horario vespertino, se realizará la entrega de módulos a asociaciones, fundaciones y municipios, que luego estarán a cargo de la redistribución entre las personas que más lo necesitan.

Los módulos navideños contienen pan dulce, turrón, garrapiñada, budín, entre otros alimentos. La iniciativa forma parte de las acciones de asistencia social previstas para el cierre del año.