En 2026, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se consolidó como una herramienta determinante para miles de hogares argentinos. No se trata de un simple documento administrativo: es la acreditación formal que permite ejercer derechos reconocidos por ley y acceder a servicios esenciales sin costo adicional.

El certificado tiene validez nacional, no implica ningún arancel y su marco legal se sustenta en las leyes 22.431 y 24.901, que estructuran el sistema integral de protección para personas con discapacidad. A partir de su emisión, se activan coberturas médicas, apoyos educativos, beneficios sociales y herramientas de inclusión laboral.

Uno de los puntos más relevantes es la cobertura total en salud. Con el CUD vigente, obras sociales, empresas de medicina prepaga y el sistema público deben cubrir el 100% de las prestaciones vinculadas a la condición certificada. Esto incluye medicamentos, terapias de rehabilitación, prótesis, equipamiento específico y acompañamiento escolar. Para familias que afrontan tratamientos prolongados o de alto costo, la cobertura integral garantiza continuidad en la atención y reduce la presión económica. Es un derecho de cumplimiento obligatorio, sin distinción de empleo o nivel de ingresos.

En materia de movilidad, el certificado habilita la gratuidad en el transporte público: colectivos, trenes, subtes y servicios de media y larga distancia. Esto facilita la asistencia a turnos médicos, actividades educativas o laborales y fortalece la autonomía personal.

También contempla beneficios económicos concretos. Entre ellos, asignaciones específicas como la destinada a hijo con discapacidad y la ayuda escolar anual. En casos particulares, existen prestaciones vinculadas a maternidad en situaciones de síndrome de Down. Además, distintas provincias y municipios otorgan exenciones en impuestos locales, patentes y peajes.

El CUD permite, además, acceder a ventajas impositivas para la adquisición de vehículos destinados al traslado de la persona certificada, incluyendo exención del IVA en automotores de fabricación nacional y beneficios fiscales en unidades importadas.

En el plano laboral, habilita el acceso al cupo del 4% en organismos estatales y a programas de formación e inserción laboral diseñados para ampliar oportunidades y reducir barreras estructurales en el mercado formal.

El trámite es personal y voluntario. Se realiza ante una Junta Evaluadora integrada por profesionales de distintas disciplinas, que analizan estudios médicos actualizados, diagnósticos y antecedentes clínicos. Si corresponde, el certificado se emite sin costo. No requiere gestores ni intermediarios obligatorios.

Así, el Certificado Único de Discapacidad no solo acredita una condición, sino que funciona como puerta de entrada a un sistema de derechos que impacta de manera directa en la calidad de vida.