Champions League: hora y cómo ver Bayern Múnich vs. Chelsea

La emoción de la UEFA Champions League 2025 vuelve a encenderse, y el calendario ofrece un plato fuerte en la primera jornada de la fase de liga. Este miércoles, a partir de las 16 horas de Argentina, el Bayern Múnich y el Chelsea se verán las caras en el imponente Allianz Arena. Ambos equipos inician su camino con el objetivo final de llegar a la gran final del 30 de mayo de 2026, que se celebrará en el Puskas Arena de Budapest.

El conjunto alemán llega a este compromiso en un estado de forma excepcional. El Bayern ha tenido un inicio de temporada demoledor en la Bundesliga, liderando la tabla con puntaje ideal. La artillería bávara está comandada por un intratable Harry Kane, quien ha empezado el año como lo terminó, con un olfato goleador insaciable, acumulando ocho tantos en las distintas competiciones locales. Su doblete en la goleada 5-0 ante el Hamburgo es una clara muestra del poderío ofensivo que exhibirá el equipo.

Por su parte, el Chelsea atraviesa un momento más irregular en la Premier League. El equipo londinense se ubica en la quinta posición con dos victorias y dos empates. En su último partido, los Blues sufrieron un duro golpe al ver cómo se les escapaban los tres puntos en el último suspiro, cuando Fabio Carvalho marcó el empate en el minuto 93 para el Brentford. A pesar del resultado, los dirigidos por el entrenador inglés esperan revertir la situación y comenzar la Champions con un triunfo.

El encuentro, que promete ser un choque de estilos, podrá ser visto en vivo por la televisión a través de ESPN. Además, para aquellos que prefieran seguir la acción en línea, el partido estará disponible en la plataforma de streaming Disney+ y en los servicios de cable como Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow, que ofrecen la señal de ESPN Extra.

Horarios del partido

16:00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

15:00: Bolivia y Venezuela, Estados Unidos (Este-EST)

14:00: Ecuador, Perú y Colombia, Estados Unidos (Central-CST)

13:00: Estados Unidos (Montaña-MST), México

12:00: Estados Unidos (Pacífico-PST)