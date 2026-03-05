UDAP ratificó el paro por 48 horas tras rechazar una oferta superador de Gobierno

Este pasado miércoles se llevó a cabo una nueva negociación paritaria entre el Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes de UDAP, UDA y AMET. En dicho encuentro, que se extendió hasta la madrugada de este jueves, contó con un ofrecimiento superador por parte del Ejecutivo provincial, pero el mismo fue rechazado por los gremios al considerar que no cumplía con lo que pedían. En este sentido, la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, aseguró que la oferta del Gobierno fue descartada directamente en la mesa paritaria, no será consultada a las bases y ratificó un paro por 48 horas para la semana próxima, los días miércoles y jueves.

Según explicó la dirigente sindical en diálogo con Radio Colón, la decisión fue tomada luego de una extensa reunión paritaria que se extendió hasta altas horas de la noche y que no logró acercar posiciones entre el Ejecutivo provincial y los representantes docentes. “Anoche estuvimos hasta muy altas horas y rechazamos directamente la propuesta en la mesa. No la vamos a bajar a las bases”, señaló Quiroga.

La titular de UDAP explicó que el paro responde a un mandato previo aprobado por unanimidad por los delegados escolares, quienes habían definido avanzar con medidas de fuerza progresivas en caso de que no se alcanzara un acuerdo salarial.

La medida de fuerza se llevará adelante el miércoles 11 y jueves 12, en cumplimiento de un mandato votado previamente por los delegados escolares en plenario.

“Hace tres o cuatro semanas esto fue votado en plenario. No es algo que haya surgido del gremio, sino de las bases. Si no había acuerdo, se avanzaba con paros progresivos. Ya hubo uno el 2 y ahora corresponde uno de 48 horas”, indicó.

En ese contexto, Quiroga aseguró que el sindicato no participará de la próxima reunión paritaria convocada por el Gobierno provincial para el martes 10 de marzo, ya que la medida de fuerza ya fue definida por los docentes.

“Tenemos que ser respetuosos del mandato de los delegados. No podemos sentarnos a dialogar cuando ya hemos decretado un paro de 48 horas”, remarcó.

Desde UDAP consideraron insuficiente la oferta presentada por el Ejecutivo provincial. Según detalló Quiroga, la única modificación respecto a la propuesta anterior fue la incorporación de dos puntos en el nomenclador docente (A01) para el mes de marzo.

“Si hablamos de superación, lo único que agregaron fueron dos puntos en el nomenclador para marzo. Es muy poco”, sostuvo la dirigente sindical.

Además, recordó que desde diciembre el gremio presentó distintos planteos salariales que, según afirmó, no fueron incorporados en la propuesta oficial.

Posible adhesión de otros gremios

Quiroga también adelantó que otros sindicatos docentes podrían acompañar la medida de fuerza impulsada por UDAP.

“Creemos que UDA y AMET también van a acoplarse al paro. Eso fue lo que manifestaron ayer en la reunión”, señaló.

De concretarse esa adhesión, la medida podría tener un fuerte impacto en el normal dictado de clases en la provincia durante las jornadas previstas.

Mientras tanto, desde el gremio aseguraron que tras el paro evaluarán cómo continuar el reclamo y aguardarán una nueva convocatoria del Gobierno para retomar las negociaciones salariales.