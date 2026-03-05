Con el objetivo de federalizar los servicios de seguridad y facilitar los trámites obligatorios, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público desembarcará este sábado 7 de marzo en Valle Fértil. A través del Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y Autopartes (RUPVAA), se realizará una jornada intensiva de verificación policial y grabado de autopartes.

El operativo tendrá lugar en la sede de la Comisaría 12°, en horario de 8 a 13. Según informaron las autoridades, se trasladará todo el equipamiento técnico necesario para que los propietarios de la zona puedan realizar el procedimiento sin necesidad de viajar largos kilómetros hasta los centros de verificación habituales.

¿Quiénes deben realizar el trámite?

Las autoridades confirmaron que para ser parte del operativo es obligatorio inscribirse previamente online.

La normativa vigente establece parámetros claros de obligatoriedad según el modelo y tipo de vehículo:

Automotores: todos los inscriptos a partir del 1 de enero de 2001.

Motos nacionales: registradas desde el 1 de enero de 2004.

Motos importadas: el trámite es obligatorio para todas las unidades, sin excepción de año.

Maquinaria: también se verificará maquinaria industrial, agrícola y grúas de gran porte.

Prevención del delito y turnos previos

El grabado de autopartes, regulado por la Ley Provincial N° 1707-C, es una herramienta clave para combatir el mercado ilegal. Consiste en el grabado indeleble del número de dominio en piezas estratégicas, lo que desalienta el robo y la posterior comercialización de partes usadas.

Desde el organismo recordaron que, para una atención organizada, los interesados deberán inscribirse previamente a través del sitio web oficial: www.verificacionsanjuan.com.ar. Allí podrán obtener los detalles sobre aranceles y la documentación necesaria para presentar ante los peritos policiales durante la mañana del sábado.