La dinámica de un grupo de WhatsApp constituye un experimento social donde las conductas responden a patrones "energéticos". Según explica la Revista Pronto, de Producciones Publiexpress S.A., entender estos roles permite que "cuando lo entendés, dejás de enojarte y empezás a reírte".

En este informe del 5 de marzo de 2026, se describe a Aries lanzando la chispa con un "¿sale algo?" y exigiendo inmediatez, a Leo buscando entusiasmo con propuestas épicas y a Sagitario manteniendo el interés con ideas espontáneas y humor.

La logística es territorio de Virgo, el "héroe silencioso" que ordena la información; de Capricornio, que sentencia con un "a tal hora, en tal lugar", y de Tauro, que prioriza la comida y el precio antes de bajarse de planes caóticos.

El clima emocional es gestionado por Cáncer, que cuida a todos, y Libra, que busca consensos lentos aunque tarde en decidir. Piscis aparece con mensajes humanos y stickers tiernos antes de retirarse por agotamiento, mientras Escorpio lee entre líneas y lanza frases filosas. Por su parte, Acuario interviene con ideas que "a veces es genio, a veces incomprensible", y Géminis actúa como motor del ruido enviando chismes y memes incluso a las 3 AM.

Para "convivir sin matarse" y lograr que el grupo funcione, se debe respetar cada naturaleza: "No le pidas a Capricornio que responda con emoción. No le pidas a Virgo que sea improvisado. No esperes que Aries espere. No esperes que Libra cierre rápido". El informe advierte que si un integrante abandona su papel, "preocúpense. Eso ya es señal de que pasó algo serio".