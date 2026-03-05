Un hombre murió este jueves luego de ser arrollado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Caballito, en un hecho que generó un fuerte operativo policial y complicaciones en el servicio ferroviario durante varias horas.

El episodio ocurrió cuando la víctima fue embestida por el tren en circunstancias que aún son materia de investigación. Tras el impacto, personal policial y equipos de emergencia se trasladaron al lugar para realizar las primeras pericias y asistir en el operativo.

Debido al hecho, el servicio del ferrocarril Sarmiento registró demoras y alteraciones mientras se desarrollaban las tareas correspondientes en la zona de las vías y se realizaban las actuaciones judiciales de rigor.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el trágico episodio, incluyendo si la víctima intentó cruzar las vías o si se trató de otra situación. Mientras tanto, se aguardaban los resultados de las pericias y la identificación formal del fallecido.

Este tipo de incidentes suele generar interrupciones en una de las líneas ferroviarias más utilizadas del área metropolitana, que conecta el oeste del conurbano bonaerense con la estación Once, en la Ciudad de Buenos Aires.