El mensaje de Grego Rossello para confirmar su romance con la ex de Nico González

Grego Rosselló volvió a ser el centro de la atención mediática. Tras el revuelo que causó a comienzos de noviembre al ser visto a los besos con la modelo Paloma Silberberg, el influencer y humorista no dudó en volver a mostrarse con ella. El gesto, lejos de ser discreto, reafirma los crecientes rumores de un romance que se cuece a fuego lento en la movida porteña.

Paloma, reconocida modelo y ex pareja del futbolista Nico González, se encontró nuevamente con el conductor, y esta vez fue Grego quien documentó el encuentro nocturno en sus redes sociales.

En una noche típica de boliche, donde las historias se multiplican a la velocidad de un scroll, Rossello utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de stories que confirmaron la cita. En la secuencia, primero se puede ver a la joven bebiendo un shot, capturada por la cámara del influencer. Luego, la ubicación cambia, y Rossello se muestra estratégicamente posicionado detrás de la consola del DJ, lo que añade un aire de exclusividad y complicidad a la salida.

El humorista, fiel a su estilo lúdico, optó por acompañar las imágenes con un comentario que sumó más intriga y sonrisas entre sus seguidores. “Hoy hice seis rounds de sparring. Vine a hacer el séptimo acá. Nos vemos el 20 en el Ducó”, fue el texto que el influencer escribió sobre el video, comparando la intensidad de la noche con un round deportivo.