Las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informaron con profundo pesar el fallecimiento del Ing. Félix Gómez, una figura respetada dentro del ámbito universitario por su compromiso académico. El letrado dejó su huella con su pensamiento crítico y su vasta trayectoria en la docencia y la investigación.

Aunque formado como ingeniero químico, Félix Gómez desarrolló una destacada labor en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, donde se desempeñó como docente e investigador, especializándose en Epistemología, disciplina en la que supo construir un aporte valioso tanto para estudiantes como para colegas.

Desde la UNSJ resaltaron su doble perfil profesional, que combinaba la rigurosidad técnica de la ingeniería con una profunda vocación filosófica. Su trabajo fue siempre reconocido por su claridad conceptual, su compromiso con la formación de nuevas generaciones y su permanente interés por el pensamiento científico.

Su partida deja un vacío significativo en la comunidad universitaria, que lo recuerda con afecto, respeto y gratitud por su contribución al desarrollo académico de la institución. Las autoridades expresaron sus condolencias a familiares, amigos y a todas las personas que compartieron su camino en la universidad.