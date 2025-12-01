Antonela Roccuzzo reveló con qué se inspira mientras Messi se prepara para el Mundial

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al revelar su última adquisición bibliográfica, una que parece trazar un paralelismo entre la preparación deportiva de su esposo y su propio momento personal y profesional. La empresaria rosarina eligió la biografía de Anastasia Soare, la visionaria detrás de la marca de belleza Anastasia Beverly Hills, sumergiéndose en un relato de resiliencia, visión, y reinvención en la industria que la atrae.

La lectura actual de Roccuzzo es “Raising Brows: My Story of Building a Billion-Dollar Beauty Empire”, un texto que narra el recorrido de Soare desde sus comienzos como inmigrante rumana en Estados Unidos hasta erigir uno de los sellos de maquillaje más influyentes del planeta.

En un momento donde Lionel Messi afina su preparación para el Mundial 2026, la elección de este libro por parte de Roccuzzo no es un detalle menor. La vida de Soare, contada en sus propias palabras, es un testimonio de cómo transformar una idea, tan simple como la forma de las cejas, en un negocio internacional sin contar con contactos ni capital inicial.

Esta biografía se convierte en una fuente de inspiración para Roccuzzo, quien actualmente consolida su perfil en el mundo de la moda, el bienestar y el emprendimiento. La historia de Soare aborda temas cruciales como la perseverancia, la toma de decisiones arriesgadas y la construcción de una marca que redefinió los estándares del sector.