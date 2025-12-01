San Juan tuvo este lunes 1 de diciembre una postal repetida cada fin de ciclo: largas filas frente a la Escuela Industrial y al Colegio Central Universitario en el inicio del proceso de ingreso a los colegios preuniversitarios de la UNSJ. Desde muy temprano, familias y estudiantes se concentraron en los ingresos para rendir la primera evaluación, correspondiente a la asignatura Lengua.

En total, 1.618 aspirantes buscan obtener uno de los 565 lugares disponibles entre el Colegio Central Universitario, la Escuela Industrial y la Escuela de Comercio. La exigencia del examen y la alta demanda hacen que solo alrededor del 35% logre acceder a una vacante.

Familias esperando en la Plaza Aberastain. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

La evaluación se realizó en los edificios de la Escuela Industrial, que comparte instalaciones con la de Comercio, y del Central Universitario. Los aspirantes debieron presentarse con DNI, comprobante de inscripción y uniforme escolar. El uso de materiales estuvo estrictamente regulado: solo bolígrafo azul o negro, lápiz, goma, corrector y elementos de geometría. Quedó prohibido utilizar colores, calculadoras, diccionarios, papel extra y celulares.

El sistema de corrección es anónimo: los exámenes están identificados únicamente con un código para garantizar transparencia. Para superar la instancia, cada estudiante debe alcanzar al menos el 50% del puntaje tanto en Lengua como en Matemática. Mañana, los aspirantes volverán a presentarse para rendir la segunda prueba.

Las vacantes se reparten entre los tres institutos: 115 para el Central Universitario, 200 para la Escuela Industrial y 250 para la Escuela de Comercio. Con los puntajes obtenidos se conformará una lista única, en la que quienes logren las calificaciones más altas podrán elegir escuela por orden de mérito.

Las familias acompañaron a los aspirantes en una mañana marcada por filas largas y mucha expectativa. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

El proceso continuará con la publicación de los listados provisorios el 9 de diciembre, disponibles en el hall del Central Universitario y en la web del Rectorado de la UNSJ. La muestra de exámenes podrá solicitarse el 10 de diciembre, mientras que la exhibición será el 11 de diciembre. Los resultados definitivos se conocerán el 15 de diciembre.

Finalmente, la elección de escuela se realizará el 16 de diciembre, con franjas horarias según el orden de mérito, desde las 7.30 hasta las 10.30. Luego, cada institución definirá las fechas de inscripción para el ciclo lectivo 2026.