El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Montaña de Uspallata difundió en las últimas horas un video que muestra una maniobra peligrosa realizada por la conductora sanjuanina que este domingo por la mañana protagonizó un choque fatal en Ruta Nacional 7, en Mendoza. Las imágenes, captadas en la zona conocida como Las Avispas, exhiben al vehículo adelantando con muy poca prudencia a un camión sobre el kilómetro 1.121, en el tramo Cerro Negro–Guido.

“30/11/25 12:40 hs. Nos comparten video del mismo vehículo siniestrado en zona de Las Avispas, minutos previos produce maniobras de peligro, adelantando un camión en el km 1.121 zona Cerro Negro–Guido, de Ruta 7. Lamentablemente termina de la peor manera. En esto insistimos en todas nuestras publicaciones: circular con precaución”, publicaron desde la cuenta oficial del personal de Bomberos en Facebook.

El accidente que terminó en tragedia

Horas después de la maniobra advertida, una mujer de 38 años, identificada como Noelia Emilce Valles, oriunda de San Juan, falleció en un siniestro vial ocurrido alrededor de las 8 de la mañana en el kilómetro 1075 de la misma ruta, a la altura del Complejo Penitenciario Almafuerte.

La víctima viajaba en un Chevrolet Spin desde el oeste hacia el este cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el dominio del vehículo, que volcó y dio varios tumbos hasta quedar detenido sobre la mano este. Debido a la violencia del impacto, Valles murió en el lugar.

Su acompañante, Mario Roberto Palacios, de 39 años, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde permanece internado.

El caso reaviva la preocupación por la conducción imprudente en rutas de alta montaña y la importancia de respetar las normas viales para evitar tragedias como esta.