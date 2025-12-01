Ian Lucas sobre su romance con Evangelina Anderson: "Tu y yo somos algo"

En medio de las versiones que señalan a los participantes de Masterchef Celebrity en una incipiente relación sentimental, el influencer compartió un particular video con un mensaje que dio que hablar.

En agosto, el mundo del espectáculo y el ambiente deportivo quedaron paralizados cuando se confirmó lo que hasta entonces eran solo rumores: Evangelina Anderson y Martín Demichelis ponían punto final a una historia de amor que se extendió por casi veinte años. Esa noticia, que rápidamente copó todos los portales, fue el inicio de una etapa nueva en la vida de la modelo, quien supo redireccionar su energía a nuevos proyectos profesionales como Masterchef Celebrity (Telefe) y, casi sin buscarlo, paso a paso, se vio envuelta en versiones de romance junto a su colega Ian Lucas, quien lanzó una indirecta que avivó la situación.

El joven no perdió oportunidad para sumarse a la ola de rumores y dejar una inesperada reacción a través de sus redes sociales. El influencer compartió en sus historias de Instagram una foto suya frente al espejo, musicalizada con el tema “Mi refe” de Beéle y Ovy on the Drums. El guiño no pasó desapercibido: la canción elegida tiene un estribillo sugestivo: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa qué mentirnos más? No sé pa qué seguir disimulando más”. La elección del tema no tardó en vincularla a Evangelina, quien transita una nueva etapa personal y mediática tras la separación.

El gesto avivó aun más las especulaciones sobre un posible romance nacido en las grabaciones de Masterchef Celebrity. Hace apenas días, el ciclo A la tarde (América) había detectado coincidencias en los posteos de ambos: la baranda de una terraza y un sillón blanco que, según los panelistas, ubicarían tanto a la modelo como al influencer en el mismo departamento. Ninguno de los protagonistas se había pronunciado al respecto fuera de cámaras, pero la viralización de estas “pruebas” alimentó la versión de un vínculo sentimental que crece a la par de su popularidad televisiva.