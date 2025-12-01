San Juan se tiñó de azul el 30 de noviembre y vivió su primera caminata de concientización y prevención del cáncer de próstata. La actividad, que comenzó a las 10, convocó a cientos de personas en el Parque de Mayo. Vecinos, organizaciones civiles y equipos de salud se sumaron al recorrido con el objetivo de visibilizar la importancia del control urológico y reforzar la prevención del cáncer de próstata.

Desde temprano comenzaron a llegar los participantes vestidos de azul, color que identifica la campaña internacional que cada noviembre busca colocar en agenda la salud masculina. El trayecto, de aproximadamente tres kilómetros, combinó actividad física con acciones de difusión sobre la detección temprana de esta enfermedad, que mejora su pronóstico cuando se identifica a tiempo.

Además, hubo un precalentamiento y momento de recreación a cargo de Karina Palacios.(Foto: Gentileza/Instituto Médico Urológico)

La propuesta contó con el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública, el Gobierno de San Juan, la Fundación Fundamé y el Instituto Médico Urológico (IMU). Durante la jornada, profesionales entregaron folletería, respondieron consultas y recordaron la importancia de mantener controles anuales, aun en ausencia de síntomas.

El momento de la largada. (Foto: Gentileza/Instituto Médico Urológico)

El urólogo Lucas Orellano, del IMU, remarcó que la caminata busca instalar un hábito sostenido en la comunidad. “Queremos que este tipo de actividades sirva como recordatorio permanente de que la salud prostática debe atenderse durante todo el año”, explicó.

Los sanjuaninos haciendo fila para participar en la caminata. (Foto: Gentileza/Instituto Médico Urológico)

Con una participación que superó lo esperado, la Caminata Azul reafirmó su lugar en el calendario de actividades preventivas de la provincia y volvió a impulsar la necesidad de derribar tabúes en torno a la salud masculina.