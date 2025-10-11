Este sábado, Marcelo Ciarrocchi se quedó con la pole position de la novena fecha del TC2000, que se disputa en el autódromo El Zonda – Eduardo Copello, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino.

El piloto cordobés, al mando del Toyota Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, ratificó su dominio tras haber sido el más veloz en los entrenamientos. En la clasificación, detuvo el cronómetro en 1:11.284, logrando su segunda pole position en la categoría y la primera en esta temporada.

Ciarrocchi superó por apenas 82 milésimas a Leonel Pernía y por 84 a Franco Vivian, quienes completaron los tres mejores tiempos de la jornada. Detrás se ubicaron Gabriel Ponce de León (cuarto, a 0.370) y Matías Rossi (quinto, a 0.390).

El sanjuanino Fabián Flaqué, a bordo de su Chevrolet Cruze, culminó en la duodécima posición, dejando buenas sensaciones ante el público local que lo acompañó desde las tribunas del circuito enclavado entre los cerros.

Las siguientes posiciones fueron para Facundo Aldrighetti (6°), Franco Morillo (7°), Emiliano Stang (8°), Lautaro Campione (9°) y Tiago Pernía (10°).

Así será la largada de la final

Con la inversión de los seis primeros puestos, la grilla de partida para la final del TC2000 tendrá en la primera fila a Facundo Aldrighetti y Matías Rossi, quienes largarán adelante en la carrera principal.

La competencia está programada para este domingo a las 12:35 horas, con una duración de 35 minutos más una vuelta, y promete un espectáculo lleno de adrenalina ante un gran marco de público sanjuanino.