A cuatro días del inicio de la pretemporada, Boca Juniors confirmó oficialmente que Claudio Úbeda será el director técnico del primer equipo durante la temporada 2026, ratificando la decisión de la dirigencia apenas unas semanas después de que se comenzaran a barajar nombres para reemplazar al entrenador saliente.

La confirmación, que fue comunicada por el club a través de sus canales oficiales, pone fin a las especulaciones que se habían generado en torno a la conducción técnica del equipo de cara al próximo calendario futbolístico, que incluirá competencias locales y, muy probablemente, torneos continentales.

El anuncio se dio a conocer cuando el plantel ya se prepara para concentrar y comenzar la pretemporada, que está programada para iniciar en los próximos días. La dirigencia azul y oro subrayó la confianza en la experiencia de Úbeda como entrenador y su conocimiento del club, tanto en lo futbolístico como en lo institucional, como factores clave para la elección.

Un detalle llamativo en torno a la llegada de Úbeda es que su anuncio se produjo de manera más rápida y contundente de lo que muchos anticipaban, lo que sugiere que hubo acuerdos de base definidos previamente entre el cuerpo técnico y la dirigencia, agilizando los tiempos en un momento en que los clubes suelen trabajar con plazos ajustados antes de iniciar preparación física y táctica.

Claudio Úbeda, con experiencia como entrenador y con un pasado reconocido dentro del fútbol argentino, llega al cargo con el objetivo de ordenar el plantel, definir roles y potenciar a los futbolistas bajo su dirección desde el arranque de la temporada. Boca espera que su gestión contribuya a reforzar la competitividad del equipo tanto en el torneo local como en los desafíos internacionales que puedan presentarse.

Los hinchas y especialistas ahora aguardan conocer cómo será el estilo de juego que propondrá Úbeda y qué refuerzos podrían llegar para acompañar su proyecto, en una etapa de planificación que ya está en marcha en la dirigencia xeneize.