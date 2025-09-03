Eliminatorias: hora, TV y formaciones de Argentina vs. Venezuela

La Selección Argentina se prepara para un encuentro con sabor a despedida. Este jueves, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental, en lo que podría ser la última presentación oficial de Lionel Messi en el país. El partido adquiere un significado especial, no solo por el contexto del torneo, sino por el emotivo telón de fondo que rodea al capitán argentino.

Ya con el boleto asegurado para el Mundial, la "Scaloneta" se enfrenta a una "Vinotinto" que aún tiene aspiraciones. Venezuela necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible en esta recta final para asegurar su lugar en la zona de repechaje, una meta que hoy parece alcanzable pero no está garantizada. Con 18 puntos, el conjunto de Fernando Batista intentará dar la sorpresa ante el equipo de Scaloni antes de su decisivo encuentro contra Colombia.

Detalles del encuentro

El partido se jugará a las 20:30 horas (de Argentina) y será transmitido en vivo por las señales de TyC Sports y Telefe. El árbitro del encuentro será el chileno Piero Maza, quien tendrá la responsabilidad de dirigir el juego en el imponente Estadio Más Monumental.

Formaciones probables

Para este crucial duelo, los directores técnicos ya tienen en mente sus alineaciones iniciales:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez. El equipo estará bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Miguel Navarro, José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia; Josef Martínez, Eduard Bello y Salomón Rondón. El entrenador es Fernando Batista.