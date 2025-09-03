La firma Vicente Marrelli S.R.L., con más de 50 años de trayectoria en el rubro automotor, abrió una nueva búsqueda laboral en San Juan. La empresa anunció que se encuentra seleccionando vendedores de repuestos automotriz, orientados a la atención al cliente y con experiencia comprobable en el sector.

Entre los requisitos principales, se destacan:

Habilidades en atención al cliente.

Experiencia comprobable en la venta de repuestos automotriz.

Conocimientos en todas las marcas de vehículos.

Manejo básico de informática.

Ser mayor de 30 años.

Disponibilidad horaria.

Los interesados deberán enviar su currículum al número de contacto 2645811581 para poder participar del proceso de selección.