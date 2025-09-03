Publicidad
Publicidad

Provinciales > Empleo

Vicente Marrelli busca vendedores de repuestos automotriz en San Juan

La empresa lanzó una convocatoria laboral para sumar personal con experiencia en la venta de autopartes. Se requiere disponibilidad horaria, conocimientos en distintas marcas y atención al cliente.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La empresa anunció que se encuentra seleccionando vendedores de repuestos automotriz. Foto: Gentileza.

La firma Vicente Marrelli S.R.L., con más de 50 años de trayectoria en el rubro automotor, abrió una nueva búsqueda laboral en San Juan. La empresa anunció que se encuentra seleccionando vendedores de repuestos automotriz, orientados a la atención al cliente y con experiencia comprobable en el sector.

Entre los requisitos principales, se destacan:

  • Habilidades en atención al cliente.
  • Experiencia comprobable en la venta de repuestos automotriz.
  • Conocimientos en todas las marcas de vehículos.
  • Manejo básico de informática.
  • Ser mayor de 30 años.
  • Disponibilidad horaria.

Los interesados deberán enviar su currículum al número de contacto 2645811581 para poder participar del proceso de selección.

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS