El hermano de Ilia Topuria vuelve a pelear en UFC: cuándo y contra quién

El luchador georgiano Aleksandre Topuria (6-1), hermano del campeón Ilia Topuria, tiene fecha confirmada para su segundo asalto en la élite de las artes marciales mixtas. El 22 de noviembre, en la primera velada que la UFC celebrará en Doha, Qatar, 'El Conquistador' se medirá en un duelo que promete ser de alto voltaje contra el formidable peleador kazajo Bekzat Almakhan (12-2).

La noticia, adelantada por el medio deportivo MARCA, señala que, aunque todavía no se ha firmado el contrato de manera formal, ya existe un acuerdo verbal entre ambas partes para que el combate en el peso gallo sea una realidad. La expectación por el evento es alta, ya que se anticipa que será una de las mejores Fight Nights del año y que incluso podría contar con el peleador ruso Arman Tsarukyan en el evento principal.

Publicidad

Ilia Topuria y Aleksandre quieren reinar en UFC

Esta será la primera vez que el hermano de Ilia Topuria regrese a la jaula desde su exitoso debut en el UFC 312 en Australia, donde se impuso por decisión unánime al invicto local Colby Thicknesse (7-1). Aquella victoria, que le quitó el invicto a su rival, fue un sólido primer paso en la organización y demostró el potencial de "El Conquistador" para el futuro. Al igual que en su debut, estará acompañado por su hermano Ilia en su esquina.

Por su parte, su rival, conocido como 'The Turan Warrior', llega al enfrentamiento tras derrotar en mayo pasado a Brad Katona. Almakhan tuvo su estreno en la UFC en marzo de 2024 contra el invicto Umar Nurmagomedov, primo del legendario Khabib, donde cayó por decisión unánime. Esta fue solo la segunda derrota en su carrera profesional (la primera fue en 2020), por lo que se presenta como un oponente con un registro impresionante.

Publicidad

Este enfrentamiento será un desafío significativo para el hermano de Ilia Topuria, ya que un triunfo no solo sumaría una victoria más a su récord, sino que también podría consolidarlo como una de las figuras más prometedoras en la categoría de peso gallo de la UFC.