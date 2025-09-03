La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela

A un día del crucial encuentro ante Venezuela por las Eliminatorias, el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, trabaja en los últimos detalles del once inicial. La única incógnita que resta por despejar pasa por una elección que no solo definirá un nombre, sino que podría modificar el esquema táctico: la inclusión de Lautaro Martínez o la de Thiago Almada. Este dilema se presenta como el punto central en la preparación para el partido que se disputará este jueves a las 20:30 en el Monumental.

La decisión del DT se tomará en las próximas horas, ya que en la práctica de ayer no paró un equipo definido y hoy será el momento de la confirmación. Aún así, Scaloni mantuvo diálogos con varios de los jugadores que se perfilan como titulares. Todo parece indicar que Julián Álvarez le ganará la pulseada a Lautaro para ser el centrodelantero, pero la gran duda radica en quién lo acompañará en el ataque, si el "Toro" o el joven Almada, quien ha tenido destacadas actuaciones recientes con la camiseta albiceleste y, para esta temporada, se sumó al Atlético de Madrid.

Si Scaloni se inclina por Almada, el esquema se transformaría, pasando a contar con cuatro mediocampistas, con el ex-Vélez más cerca de Lionel Messi y Julián Álvarez, conformando una línea de ataque con tres jugadores. En cambio, si el elegido es Lautaro Martínez, el equipo saldrá a la cancha con tres delanteros bien definidos, lo que ofrecería una mayor presencia ofensiva en el área rival.

Pocas dudas para el próximo duelo de la Selección Argentina

Por otro lado, Scaloni también tendrá en cuenta la situación física de algunos de sus futbolistas. Alexis Mac Allister apenas se sumará a los entrenamientos hoy, lo que reduce sus chances de arrancar como titular. A pesar de que fue de la partida en el último partido de la Premier League, el mediocampista arrastra una molestia muscular que podría llevarlo a esperar su turno en el banco de suplentes. Mientras tanto, Nicolás Otamendi, que ayer se ejercitó en el gimnasio, está en condiciones de ser titular junto a Cuti Romero en la zaga central.

Más allá de la duda en el ataque, la formación de la Selección Argentina parece estar prácticamente confirmada. El once sería con Emiliano Martínez en el arco; una defensa compuesta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; en el medio campo, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; y en la delantera, Lionel Messi y Julián Álvarez completando el ataque junto a la incógnita entre Almada o Martínez.