En medio de los intensos rumores acerca de un posible embarazo, Emilia Attias decidió romper el silencio a través de sus redes sociales con una imagen clara y directa. La actriz y modelo compartió una foto con un sticker que decía “No hay bebé a bordo”, acompañada de la frase “Así que sentite libre de chocame”, desestimando así las versiones que circulaban sobre un aumento en su familia.

Esta publicación, además de la contundente aclaración, incluyó un listado con reflexiones y momentos recientes de su vida, donde se mostraron selfies, campañas, videos de sus clases de repostería y su música preferida. Con esta actitud, Attias parece querer compartir con sus seguidores su día a día mientras pone fin a especulaciones.

Los rumores surgieron tras la escandalosa separación de Attias con el Turco Naim, con quien tiene una hija llamada Gina. En este contexto, la artista confirmó que inició una nueva etapa sentimental con Guillermo Freire. Ante la consulta de un cronista, Emilia respondió con tranquilidad: “Estamos bien, estamos tranquilos”.

Una imagen compartida en Instagram por la cuenta @gossipeame mostró a una mujer, presumiblemente Emilia, caminando de la mano con un hombre, lo que alimentó las versiones sobre su vínculo con Freire. La influencer no evitó hablar sobre la educación de su hija y el vínculo con su ex pareja: “Estaría buenísimo (que viva en la Argentina) sobre todo por nuestra hija. Todo se charla”.

Finalmente, Emilia Attias expresó una postura madura respecto a las decisiones individuales y las situaciones complejas que atraviesa: “Hay que respetar también un poco lo que individualmente cada uno quiere hacer y en eso estamos, tratando de tener una evolución y una sabiduría superior en situaciones muy desafiantes de la vida”.