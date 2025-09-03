La empresa sanjuanina Minexa S.A presentó, el lunes 1 de septiembre de 2025, una demanda judicial contra la Municipalidad de Jáchal por la cesión en comodato del predio de la ex fábrica de explosivos del departamento a la firma cordobesa Thor Tecnología Minera S.A. El escrito fue ingresado a los Tribunales de San Juan por el abogado José María Acosta Zapata, en representación de la firma, que tiene como presidente a Wbaldino J. Acosta, según consta en el documento difundido por el medio local Jáchal La Región.

El contrato que generó el conflicto fue firmado el 23 de junio de 2025 por el intendente de Jáchal, Matías Espejo, y representantes de Thor Tecnología Minera S.A. La cesión comprende un predio de 288 hectáreas perteneciente a la antigua planta de explosivos, que fue otorgado en comodato gratuito por un plazo de 50 años. Según Minexa S.A, esta decisión vulnera el marco legal vigente, ya que consideran que el municipio carece de competencia para entregar ese tipo de bienes sin mediar un proceso público de selección.

Publicidad

En la presentación judicial, la empresa solicitó que se declare la nulidad absoluta e insanable del contrato, calificándolo como ilegal por no respetar las regulaciones establecidas en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de San Juan y las normativas municipales. La demanda también pone en cuestión la actuación del asesor letrado del municipio, a quien señalan por un supuesto desconocimiento grave del derecho público que habilita la remoción de su cargo.

El presidente de Minexa S.A brindó declaraciones en Radio Light, donde expresó que su empresa había presentado una propuesta el 31 de enero de 2025 para desarrollar un polo productivo en ese mismo predio, con el respaldo de diversas cámaras empresariales locales. El proyecto incluía la instalación de unas 40 firmas dedicadas a servicios de exploración, producción de explosivos, mantenimiento de maquinaria, transporte, laboratorios ambientales y centros de formación técnica, con una proyección de al menos 300 empleos directos.

Publicidad

Tras la firma del contrato con Thor S.A, el Consejo Empresario y Profesional de San Juan, conformado por organizaciones como Casemi, Casetic, Caemca, Capresmi y la Cámara Minera de Jáchal, manifestó públicamente su rechazo. En un comunicado difundido en junio, criticaron la falta de un proceso transparente y la exclusión de proveedores locales, además de resaltar que Minexa S.A había presentado su propuesta formal meses antes, con aval institucional y detalles técnicos para el desarrollo del predio.

La disputa judicial ahora queda en manos del Poder Judicial de San Juan, que deberá determinar la legalidad del contrato de comodato firmado por el municipio y decidir si la cesión de las 288 hectáreas a una firma privada por 50 años se ajusta al marco normativo vigente.