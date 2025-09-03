Los impresionantes cambios que sufriría la Fórmula 1

La Fórmula 1 se prepara para una transformación radical. El CEO de la categoría, Stefano Domenicali, ha revelado en medios italianos los planes para modificar el formato de los fines de semana de carrera, buscando una mayor acción y adaptándose a las nuevas demandas del público. Los cambios en estudio, que podrían implementarse a partir de 2026, incluyen una reformulación de los fines de semana sprint, la reducción de la duración de los Grandes Premios y la posible eliminación de sesiones de entrenamientos libres, entre otras propuestas audaces.

La visión de Domenicali es clara: la F1 debe evolucionar para mantener su relevancia. “Hay un tema sobre la mesa que concierne al futuro del formato que se utilizará en los próximos años, empezando por los fines de semana sprint. Tenemos que decidir si aumentar estos fines de semana, cómo aumentarlos y si utilizar formatos diferentes a los actuales”, señaló. El directivo indicó que tanto promotores como el público en general demandan más fines de semana con el formato sprint, e incluso los pilotos, que al principio eran reacios, han cambiado su postura.

Publicidad

En una declaración que generó debate, Domenicali sugirió que las sesiones de entrenamientos libres son un vestigio del pasado. “Lo digo de manera un poco provocativa, obviamente, pero hoy en día las sesiones de entrenamientos libres solo gustan a los súper especialistas, el gran público está más interesado en la acción de un fin de semana sprint”, afirmó. El ejecutivo insistió en que el público busca competencia desde el primer momento, un dato objetivo que las encuestas de la F1 respaldan. “Puedo garantizar que en pocos años se pedirá que todos los fines de semana tengan el mismo formato”, añadió, aunque descartó replicar el modelo de MotoGP, que tiene carreras sprint en cada evento.

Novedades importantes en la Fórmula 1

El cambio de opinión de los pilotos es uno de los puntos clave para el avance de estas propuestas. Según Domenicali, la postura inicial de la mayoría, con 18 en contra del formato sprint, se ha revertido completamente. “Incluso Max (Verstappen), con quien he hablado a solas, ha admitido que tiene sentido, así que veo una evolución por parte de todos”, compartió. Este consenso entre los protagonistas y la directiva allana el camino para implementar modificaciones significativas que prioricen la competencia directa.

Publicidad

Además de los sprints, otros cambios están en la mira. La duración de los Grandes Premios, según Domenicali, podría ser excesiva para las nuevas generaciones de aficionados. “Creemos que para los jóvenes es demasiado larga”, comentó, sugiriendo que resúmenes y momentos destacados son cada vez más populares. Por último, una de las propuestas más disruptivas, la grilla invertida, vuelve a estar sobre la mesa. El directivo aseguró que lo discutirá con la FIA en los próximos meses. “Al principio todos se oponían, pero en la última reunión muchos de ellos dijeron: ‘¿Por qué no lo probamos?’”, detalló, mostrando que la categoría está dispuesta a explorar incluso las ideas que históricamente han generado más controversia.