El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que presentará una nota verbal de protesta dirigida al gobierno de Estados Unidos por las recientes declaraciones del presidente Donald Trump hacia el mandatario colombiano Gustavo Petro, calificadas como amenazas e injurias que afectarían la soberanía nacional y el respeto diplomático entre ambos países.

La comunicación oficial ya fue radicada el 5 de enero de 2026, y se entregará formalmente al encargado de negocios estadounidense en Bogotá, John McNamara, en una reunión prevista en la Cancillería colombiana. La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, encabezará el encuentro para expresar el rechazo de Bogotá a lo que considera declaraciones contrarias al derecho internacional y a la soberanía colombiana.

La nota verbal de protesta surge luego de que Trump hiciera comentarios despectivos sobre Petro (acusándolo sin pruebas de vínculos con el narcotráfico) y dejara abierta la posibilidad de una intervención militar en Colombia, similar al operativo ejecutado en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

La canciller Villavicencio ha enfatizado en rueda de prensa que “una ofensa contra el presidente es una ofensa contra el país” y que estas amenazas no solo afectan al jefe de Estado colombiano sino a toda la sociedad colombiana y a su legitimidad democrática, por lo que requieren una respuesta formal y clara a través de canales diplomáticos.

Además de la entrega de la nota, el gobierno colombiano ha indicado que busca apoyo en organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas para reforzar su postura sobre el respeto al derecho internacional y el rechazo a cualquier injerencia externa.

Pese a la protesta, Colombia ha señalado que desea mantener el diálogo y la cooperación bilateral con Estados Unidos, especialmente en áreas de interés común como la lucha contra el narcotráfico, aunque subraya que tales relaciones deben basarse en respeto mutuo y soberanía nacional.

Este episodio se suma a un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países en las últimas semanas, en el que declaraciones públicas han elevado el tono de la relación, obligando a Bogotá a defender formalmente sus posiciones ante Washington mediante instrumentos tradicionales de la diplomacia.