Enero es un mes complicado para los comerciantes de San Juan, con ventas bajas debido a las fiestas y las vacaciones. Por eso, el sector busca “superar” este período para organizar en febrero un megaoutlet que impulse las ventas y recupere parte de la rentabilidad.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, señaló a DIARIO HUARPE que enero representa un período difícil, ya que gran parte de la población gastó durante las fiestas y la actividad comercial se desacelera. “Este mes se agudiza el ingenio y se comienzan a ofrecer promociones para mantener el movimiento de ventas”, explicó.

Publicidad

Con el objetivo de reactivar el sector, la Cámara de Comercio llevará adelante el megaoutlet en febrero, antes del cierre de la temporada de verano. Rodríguez indicó que esta acción busca “motorizar un poco más las ventas” y aprovechar la mayor disponibilidad de consumidores tras enero.

Sobre los precios, Rodríguez indicó que se mantienen estables, con ligeros aumentos que acompañan la inflación. “En muchos casos se resigna rentabilidad para poder vender un poco más. Por ahora los precios vienen tranquilos”, afirmó.

Publicidad

En relación con las expectativas para el año, el dirigente señaló que la estabilidad macroeconómica ayuda a planificar acciones, pero la microeconomía sigue afectando el consumo.