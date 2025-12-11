El equipo sanjuanino UPCN San Juan Vóley participará de la Copa ACLAV 2025, un torneo relámpago que reunirá a nueve equipos en Buenos Aires y que ofrece la posibilidad de clasificar al Sudamericano de Clubes 2026.

Tras su actuación como anfitrión en el tercer tour de la Liga de Vóleibol Argentina 2025, el conjunto sanjuanino se enfocará en el campeonato que se disputará desde el viernes 12 hasta el miércoles 17 de diciembre en el Polideportivo Gorki Grana, en Castelar.

El torneo contará con tres grupos de tres equipos cada uno. UPCN quedó integrado en la Zona 2 junto a Waiwen y River Plate. El debut del Gremial será el viernes 12 a las 18 horas frente a Waiwen, mientras que el segundo encuentro de la fase inicial será el domingo 14 a las 18 horas contra River Plate. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports.

Las otras zonas quedaron conformadas de la siguiente manera: la Zona 1 integrarán Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro y Defensores de Banfield; en la Zona 3 competirán Tucumán de Gimnasia, Monteros y Vélez Sarsfield.

El ganador de cada grupo avanzará a las semifinales, instancia en la que Ciudad espera por haber finalizado primero en la fase inicial de la Liga. Las semifinales se jugarán el martes 16 y la gran final se disputará el miércoles 17.

UPCN San Juan Vóley buscará conquistar nuevamente la Copa ACLAV, título que ya ganó en cinco oportunidades, con el objetivo de asegurar su participación directa en el Sudamericano de Clubes 2026.