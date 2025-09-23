País > Esperando la carroza
Confusión en Tucumán: un joven de 22 años apareció vivo en su propio velorio
POR REDACCIÓN
Un insólito hecho conmocionó a Villa Carmela, en Tucumán, cuando un joven de 22 años irrumpió en su propio velorio, dejando en evidencia un error en la identificación de un cuerpo atropellado días antes en la ruta hacia Alderetes. Las primeras versiones hablaban de un suicidio, pero el fiscal Carlos Sale lo calificó como homicidio culposo y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.
La confusión comenzó cuando la policía de Alderetes, tras el accidente del jueves pasado, documentó la presencia de un hombre atropellado y permitió que la familia lo reconociera. La madre identificó el cuerpo como el de su hijo, aunque no correspondía, lo que llevó a que se realizara un velorio en Villa Carmela.
El desconcierto se desató cuando el joven apareció entre los asistentes y gritó: “¡estoy vivo!”, mientras vecinos relataban escenas de llanto, gritos y sorpresa, comparando el momento con la película “Esperando la carroza”. Según su declaración, el joven estaba consumiendo drogas en Alderetes al momento del accidente y desconocía que su familia lo había dado por muerto.
La policía de Tucumán aseguró haber actuado con “total seriedad”, documentando la entrega del cuerpo y la identificación inicial, mientras buscaba esclarecer la verdadera identidad del fallecido. Finalmente, personal de la morgue confirmó que el cuerpo erróneamente velado había sido correctamente identificado y entregado a la familia correspondiente.
El episodio generó conmoción entre vecinos y dejó a todos perplejos, con una situación que parecía sacada de una película, recordando la confusión y el desconcierto de clásicos del cine nacional.
