YPF, Vista, Shell Argentina y Equinor alcanzaron un acuerdo sin precedentes con la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (Enap) para exportar shale oil desde Vaca Muerta. Este contrato de largo plazo, válido hasta junio de 2033, representa un avance significativo en la cooperación energética entre ambos países y fortalece el rol exportador de la cuenca neuquina.

El convenio establece un volumen inicial de hasta 70.000 barriles diarios, lo que asegura un flujo constante de exportaciones durante casi una década. Según cálculos oficiales, esta operación podría generar ingresos cercanos a los u$s12.000 millones para Argentina, reforzando la contribución de Vaca Muerta a la balanza energética nacional.

Este logro es fruto de mejoras en infraestructura clave, como la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte, que optimizan la evacuación del crudo hacia Chile. Esta red abastece directamente a la refinería de Enap y posiciona a Argentina con una salida competitiva al Océano Pacífico y a mercados internacionales.

Actualmente, aproximadamente el 40% de las exportaciones desde la cuenca neuquina utilizan el sistema OTA-Vaca Muerta Norte, que ha ganado protagonismo tras el crecimiento en la producción local de shale oil y la diversificación de destinos.

Las empresas involucradas destacaron que este acuerdo refleja la capacidad del sector para operar de manera coordinada y profundizar la integración energética en la región. En palabras de los protagonistas, “el compromiso conjunto permite dar previsibilidad a la producción, impulsar las exportaciones y consolidar a la Argentina como un proveedor confiable para distintos mercados”.

Con un horizonte de exportaciones garantizadas por ocho años y un corredor logístico operativo hacia Chile, este entendimiento con Enap refuerza el posicionamiento internacional de Vaca Muerta y abre una nueva etapa para el desarrollo del shale en Argentina.

En paralelo, YPF adjudicó a DLS Archer el mayor contrato de perforación en Vaca Muerta, consolidando su plan para avanzar hacia una empresa de clase mundial, según afirmó Horacio Marín, CEO de YPF.

Fuente: Energy report