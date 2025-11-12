Un terrible accidente vial ocurrido este lunes en el barrio Empalme de Córdoba terminó con una joven ciclista herida, luego de ser brutalmente atropellada por el conductor de un automóvil. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, muestra el momento exacto en que la víctima fue embestida y salió despedida varios metros por el aire, para luego caer violentamente sobre el asfalto.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Junín y Mariano Boedo, alrededor del mediodía. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima es una joven de 20 años, que circulaba en bicicleta cuando fue impactada por un Chevrolet Agile rojo, manejado por un hombre de 34 años.

Las imágenes, difundidas por los vecinos de la zona, muestran la violencia del choque: el vehículo se sube parcialmente a la vereda y la ciclista queda tendida sobre el pavimento. Minutos después, varios testigos se acercaron para asistirla mientras llegaban los servicios de emergencia.

El Servicio de Emergencias 107 trasladó a la joven al Hospital de Urgencias, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo, aunque su evolución fue favorable. “Ingresó con un golpe severo en la cabeza, pero sin lesiones internas graves”, informaron desde el hospital. Tras permanecer en observación durante algunos días, fue dada de alta.

Los investigadores ahora analizan las cámaras de seguridad del sector para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y si hubo imprudencia o exceso de velocidad por parte del conductor. “Estamos peritando las imágenes y los informes técnicos del vehículo”, señalaron fuentes de la fiscalía de tránsito de Córdoba.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad vial y la convivencia entre ciclistas y automovilistas en zonas urbanas. En redes sociales, los vecinos reclamaron mayores controles y señalización en el cruce donde ocurrió el choque.

Semanas atrás, un hecho similar había ocurrido también en Córdoba, cuando un motociclista fue embestido por un auto que no respetó un semáforo en rojo en el barrio Villa Siburu. En aquella ocasión, el conductor escapó del lugar, y el episodio también quedó grabado en video.