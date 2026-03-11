Provinciales > Interesante
Con más de 30 talleres, Rawson pone en marcha su red "Cultura en Movimiento"
La Municipalidad de Rawson puso en marcha el ciclo 2026 de su red "Cultura en Movimiento", una ambiciosa propuesta que busca llevar el arte y la formación a cada rincón del departamento. Con una oferta que supera las 30 disciplinas, las inscripciones ya están abiertas para niños, jóvenes y adultos que deseen sumarse a las actividades que iniciarán formalmente este miércoles 11 de marzo.
La iniciativa, de carácter libre y gratuito, tiene como objetivo descentralizar el acceso a la cultura, utilizando como sedes no solo los grandes complejos municipales, sino también bibliotecas populares, uniones vecinales y centros de jubilados.
Sedes y disciplinas para todos los gustos
La propuesta es variada y contempla desde las tradiciones más arraigadas hasta las expresiones modernas:
*Complejo La Superiora: Se consolida como el gran polo artístico con clases de Coro (lunes, martes, jueves y sábados), Guitarra, Violín, y una fuerte apuesta a la danza con Folklore, Malambo, Ritmos Urbanos y la Escuela Municipal de Danzas.
*Teatro Oscar Kummel: El mítico espacio de Mendoza y República del Líbano albergará los talleres de Teatro para todas las edades y el destacado Ensamble para Personas no Videntes, fomentando la verdadera inclusión.
*Cultura en los Barrios: La red llega a lugares como el CIC de Médano de Oro, el Barrio FOECYT, Villa Mascarell, y las bibliotecas Popular Sur, Alfonsina Storni y Victoria, con clases de canto, contemporáneo y folklore.
Los adultos mayores, protagonistas
El programa también hace foco en la tercera edad, con talleres específicos en los centros de jubilados "Años Divinos" y "Paz y Bien", reafirmando el compromiso del municipio con el envejecimiento activo a través de la recreación.
¿Cómo inscribirse?
Los interesados en participar de cualquiera de las disciplinas pueden realizar consultas o solicitar más información comunicándose directamente vía WhatsApp al 2646082306.
Con esta movida, Rawson busca fortalecer su identidad como polo cultural, brindando herramientas de desarrollo personal y contención social a través del aprendizaje gratuito y profesional.