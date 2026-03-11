La Municipalidad de Rawson puso en marcha el ciclo 2026 de su red "Cultura en Movimiento", una ambiciosa propuesta que busca llevar el arte y la formación a cada rincón del departamento. Con una oferta que supera las 30 disciplinas, las inscripciones ya están abiertas para niños, jóvenes y adultos que deseen sumarse a las actividades que iniciarán formalmente este miércoles 11 de marzo.

La iniciativa, de carácter libre y gratuito, tiene como objetivo descentralizar el acceso a la cultura, utilizando como sedes no solo los grandes complejos municipales, sino también bibliotecas populares, uniones vecinales y centros de jubilados.

Sedes y disciplinas para todos los gustos

La propuesta es variada y contempla desde las tradiciones más arraigadas hasta las expresiones modernas:

*Complejo La Superiora: Se consolida como el gran polo artístico con clases de Coro (lunes, martes, jueves y sábados), Guitarra, Violín, y una fuerte apuesta a la danza con Folklore, Malambo, Ritmos Urbanos y la Escuela Municipal de Danzas.

*Teatro Oscar Kummel: El mítico espacio de Mendoza y República del Líbano albergará los talleres de Teatro para todas las edades y el destacado Ensamble para Personas no Videntes, fomentando la verdadera inclusión.

*Cultura en los Barrios: La red llega a lugares como el CIC de Médano de Oro, el Barrio FOECYT, Villa Mascarell, y las bibliotecas Popular Sur, Alfonsina Storni y Victoria, con clases de canto, contemporáneo y folklore.

Los adultos mayores, protagonistas

El programa también hace foco en la tercera edad, con talleres específicos en los centros de jubilados "Años Divinos" y "Paz y Bien", reafirmando el compromiso del municipio con el envejecimiento activo a través de la recreación.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados en participar de cualquiera de las disciplinas pueden realizar consultas o solicitar más información comunicándose directamente vía WhatsApp al 2646082306.

Con esta movida, Rawson busca fortalecer su identidad como polo cultural, brindando herramientas de desarrollo personal y contención social a través del aprendizaje gratuito y profesional.