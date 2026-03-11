Tensión en Albardón por un gran incendio que rodeó varias viviendas

Una noche de extrema preocupación se vivió este martes en el departamento Albardón a causa de un foco ígneo de grandes dimensiones que puso en jaque a las viviendas del sector. La emergencia se desató cerca de las 20:10 en la zona de calle La Laja y callejón Palacio, donde la abundancia de vegetación seca facilitó que las llamas se propagaran con rapidez por una superficie extensa.

La proximidad del fuego a las construcciones generó momentos de gran tensión entre los vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. Ante el aviso, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Albardón se desplazó hasta el lugar para iniciar las maniobras de contención y enfriamiento del terreno.

El despliegue, que se extendió por casi dos horas de labor ininterrumpida, permitió frenar el avance de las llamas hacia las instalaciones cercanas. El operativo estuvo integrado por el chofer Rodrigo Tejada al mando del móvil 3, la bombero Milagros Chávez y la aspirante Milagros Sánchez.

También brindaron un apoyo crucial el cabo Marco Cortez, los bomberos Alejandro Poblete y Alfredo Cortez, junto al aspirante Pablo Quiroga, quienes colaboraron en asegurar la extinción definitiva. Finalmente, a las 22:07, la situación fue controlada totalmente, devolviendo la calma a los habitantes tras confirmar que no hubo daños de mayor gravedad.