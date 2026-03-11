Cultura y Espectáculos > Impactante
Un mega famoso de Hollywood protagonizará un video de Ca7riel y Paco Amoroso
POR REDACCIÓN
Ca7riel y Paco Amoroso reaparecieron en sus redes para promocionar "Cryo-Cerebral Rebirth™", un proyecto que lanzarán el 12 de marzo junto a Jack Black, quien aparece en un video promocional saliendo de un tubo mientras pronuncia los nombres de los cantantes.
Este centro de bienestar, que se enfoca en la "reestructuración interna" y la "expansión fisiológica y psicológica", cuenta con el respaldo de Sting. El músico de 74 años presentó el nuevo álbum de los artistas, titulado Free Spirits —previamente relacionado con Top of the Hills—, declarando: "Por primera vez en la historia de la humanidad, quiero darles la bienvenida a Free Spirits Wellness Center. Sé que esto puede sonar extraño, pero permítanme empezar desde el principio".
Relató que en los 80, al notar que "muchos de mis colegas sufrían el mismo estrés agobiante, la extrema presión pública y el escrutinio constante", se sumergió en "rigurosas prácticas de yoga, meditación profunda y otra forma de recalibración interior" para fundar este centro secreto hace 35 años con un "tratamiento de 12 pasos".
Sobre los artistas argentinos, que recientemente ganaron el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino, Sting reveló: "Hace un año en Argentina, conocí a dos artistas extraordinarios como CA7RIEL & Paco Amoroso. Me impresionó tanto su arte y su virtuosidad que decidí protegerlos".
Tras una "gira mundial de 120 fechas" y obtener reconocimiento mundial, el dúo sufrió un colapso antes del lanzamiento. Sting confesó: "Su álbum fue literalmente lo peor que escuché en toda mi vida. Su equipo se puso de contacto de inmediato conmigo, yo ya les había dicho que mi clínica siempre se había abierta para ellos, sabía que podíamos ayudarlos".
El exlíder de The Police aceptó colaborar bajo "condiciones estrictas: tenían que confrontar abiertamente y verbalizar sus luchas psicoemocionales, para recuperarse completamente, y por supuesto, incluirme en una de sus canciones".
Finalmente, aseguró que "lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad" y que "en las próximas semanas, CA7RIEL & Paco Amoroso asumirán una nueva responsabilidad: guiar a otros hacia esta nueva forma de escuchar, con intención y atención", mientras su sitio web ya anticipa el tema "Goo Goo Ga Ga".