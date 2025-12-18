Correo Argentino inaugura el primer sistema robótico de clasificación de paquetes de América Latina

Correo Argentino ha puesto en marcha en su planta de Monte Grande el primer sistema de clasificación robótica de paquetes de América Latina, un hito tecnológico que triplica su capacidad operativa. La implementación de 240 robots autónomos, que procesan hasta 9,000 paquetes por hora, marca el paso más visible de la transformación tecnológica y financiera de la empresa estatal.

Este avance representa una apuesta decisiva por la automatización y la inteligencia artificial para revolucionar la logística postal nacional. El nuevo sistema no solo incrementa exponencialmente la velocidad y precisión del procesamiento de envíos, especialmente los del comercio electrónico, sino que se erige como el eje de un plan integral que ha llevado a la compañía a operar sin subsidios estatales y generar superávit por primera vez en años.

Una planta inteligente que redefine la eficiencia

La infraestructura, desplegada sobre 1,180 metros cuadrados en un tiempo récord de 50 días, opera con una precisión que minimiza los errores a cero. Trece puestos de inducción alimentan un flujo continuo de paquetes que los robots transportan de manera autónoma hacia una de las 130 salidas de clasificación. Cada unidad está equipada con sensores y algoritmos de direccionamiento inteligente, y el sistema gestiona incluso su carga: monitorea los niveles de batería y dirige automáticamente a los robots a las estaciones de recarga cuando es necesario.

“Somos una empresa de tecnología especialista en logística. Incorporamos soluciones innovadoras que siguen los estándares globales y las aplicamos sobre nuestra mayor fortaleza: nuestra red y territorialidad única”, afirmó el presidente y CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini, durante la presentación.

El motor de una transformación integral

La automatización es el componente más visible de una profunda reconversión corporativa. Tras cerrar 2023 con un déficit de $113,000 millones, la compañía reportó un superávit de $48,000 millones a junio de 2025 y realizó un aporte de $34,000 millones al Tesoro Nacional. “Desde noviembre de 2024 operamos sin fondos del Estado y hoy devolvemos valor a los argentinos”, agregó Baldini, subrayando el cambio en el modelo de gestión.

El sorter robótico está específicamente diseñado para paquetes pequeños y medianos de hasta cinco kilos, que constituyen el grueso del flujo del e-commerce. Esta elección estratégica permite atacar el segmento de más rápido crecimiento en el sector logístico.

La hoja de ruta tecnológica hacia 2026

La inauguración de este sistema es solo el primer paso de un ambicioso plan de inversión. La hoja de ruta de Correo Argentino para 2026 incluye la automatización total de la planta de Monte Grande con la incorporación de un segundo sorter para paquetes voluminosos de hasta 30 kg, lo que completará una clasificación 100% robótica.

Además, la empresa prevé sumar otras tecnologías de vanguardia: