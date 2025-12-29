El Gobierno de San Juan realizó el anuncio del destino de fondos, $11.000 millones, en líneas de financiamiento para acompañar la cosecha y sostener el funcionamiento de la agroindustria provincial. El titular del Ministerio de Producción, Gustavo Fernández, confirmó en rueda de prensa que pretenden que los fondos estén disponibles desde enero. Además, apuntan no sólo al sector vitivinícola, sino también a la olivicultura, el pistacho, el tomate y los principales cultivos de la provincia.

“El financiamiento no solamente está dirigido al productor primario para levantar la cosecha, sino también para quienes elaboran, como bodegas o almazaras. Queremos que puedan trabajar con normalidad esta temporada”, afirmó Fernández. En el caso del Banco San Juan, los productores podrán acceder hasta $60 millones para levantar cosecha y hasta $400 millones en el caso de bodegas y establecimientos elaboradores.

El ministro señaló que el principal diferencial del programa es el anticipo de fondos antes del inicio de la cosecha fuerte, prevista para febrero. “Lo que estamos procurando es que los fondos estén disponibles con tiempo. Muchos sectores ya comenzaron la cosecha, como la uva en fresco. Enero será clave para tramitar los créditos”, dijo.

Según detalló el funcionario, el Banco San Juan operará con $7.000 millones, mientras que la Agencia Calidad San Juan dispondrá de $2.500 millones, especialmente dirigidos a pequeños productores de hasta 30 hectáreas. Además, la Fiduciaria San Juan abrirá una línea exclusiva para la compra de insumos fitosanitarios y fertilizantes, con el objetivo de garantizar que la cosecha llegue en buenas condiciones y dentro de los plazos previstos.

A su vez, el Gobierno provincial activó un programa especial de $1.100 millones destinado a financiar los picos de consumo eléctrico que demanda la elaboración durante los meses de verano. “A través del fondo compensador de tarifa vamos a ayudar a financiar en hasta seis cuotas esos mayores consumos. Es una herramienta clave para que las industrias estén abiertas y funcionando”, explicó el ministro.

Consultado sobre el impacto económico, el ministro fue optimista.“Estimamos que será significativo, porque por primera vez no nos enfocamos únicamente en la vitivinicultura. Estamos acompañando a toda la agroindustria para que pueda producir, elaborar y sostener la actividad en un momento desafiante para el sector”, expuso.

Condiciones y requisitos

Todos los créditos estarán orientados al capital de trabajo, con plazos de 12 meses y un período de gracia de cuatro meses. Esto permitirá que los productores entreguen su cosecha y comiencen a cobrar antes de iniciar la devolución del crédito. Para los elaboradores, el esquema busca garantizar un margen financiero que facilite la comercialización del producto final.

En cuanto a los requisitos, el Banco San Juan solicitará garantías y calificación previa. En cambio, la Agencia Calidad San Juan y la Fiduciaria no exigirán calificación bancaria, y la garantía podrá realizarse mediante cheques propios o de terceros. Todas las líneas contarán con subsidio provincial de tasa, ubicándose entre el 15% y el 23% anual, por debajo de la inflación estimada.