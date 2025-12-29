Cada 29 del mes, en miles de mesas argentinas se repite una escena conocida: un plato de ñoquis y, muchas veces, un billete escondido debajo. La costumbre atraviesa generaciones y clases sociales, y aunque para algunos es superstición, para otros es simple tradición heredada.

El origen más difundido remite a Italia y a la figura de San Pantaleón, un médico que, según la leyenda, fue recibido por una familia humilde un día 29. Agradecido por el gesto, auguró prosperidad. Días después, el dinero apareció bajo los platos. Con la inmigración italiana de fines del siglo XIX, el relato cruzó el océano y encontró terreno fértil en la Argentina.

Pero el ritual no se sostiene solo en la fe. El calendario también juega su parte. El 29 suele llegar cuando el sueldo ya fue gastado y falta poco para cobrar. Los ñoquis, hechos a base de papa y harina, eran una comida económica, rendidora y posible incluso en tiempos difíciles. Así, el plato se volvió un símbolo silencioso de resistencia doméstica.

Con los años, la tradición se reforzó: el dinero bajo el plato pasó a representar un deseo de abundancia para el mes siguiente. Hoy, bodegones y restaurantes ofrecen menús especiales cada 29, confirmando que el ritual dejó de ser solo familiar para volverse colectivo.