El panorama político en Nepal se transforma de cara a los comicios parlamentarios del 5 de marzo. Balendra Shah, de 35 años, conocido artísticamente como "Balen" y actual alcalde de Katmandú, oficializó el 28 de diciembre su ingreso al Partido Rastriya Swatantra (RSP). Esta organización, dirigida por el exconductor de televisión Rabi Lamichhane (48), acordó que, de obtener el triunfo electoral, el ex rapero asumirá como primer ministro, mientras Lamichhane mantendrá la conducción partidaria.

Esta alianza surge tras las masivas movilizaciones de septiembre lideradas por estudiantes y la Generación Z, las cuales provocaron la renuncia del entonces mandatario KP Sharma Oli y dejaron un saldo de 77 fallecidos. Ambos líderes se han comprometido a que las demandas de este movimiento social sean el eje central de sus políticas de llegar al poder.

Sobre este movimiento, el analista político Bipin Adhikari cree que la adquisición de Balen por parte del RSP es una decisión estratégica que le permite llegar a un gran número de votantes jóvenes. Según él, a los partidos tradicionales les preocupa perder el apoyo de los jóvenes ante el RSP.

Según datos de la comisión electoral, de los 30 millones de habitantes de Nepal, unos 19 millones están facultados para votar. Tras el estallido social, el padrón sumó casi un millón de nuevos electores, en su mayoría jóvenes.

Aunque Balen es considerado una figura icónica para la juventud, su rol en las protestas ha generado críticas por haberse concentrado mayormente en redes sociales con pocas apariciones públicas. Pese a esto, su gestión fue clave para establecer el actual gobierno interino, encabezado por la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, con el fin de supervisar la transparencia de las elecciones.