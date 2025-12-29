Las cáscaras de papa, que muchas veces terminan en la basura, pueden transformarse en un recurso valioso para tu jardín, ya que aportan nutrientes y sirven para diferentes tareas de cuidado de las plantas, según especialistas en jardinería.

Un uso sencillo y popular es incorporarlas al compostero. Las cáscaras aportan materia orgánica que, al descomponerse, genera un compost rico en nutrientes esenciales para la tierra. Este compost mejorado ayuda a retener humedad en el suelo y favorece un crecimiento más fuerte y saludable de las plantas.

Además, si se cortan en trozos pequeños y se entierran ligeramente alrededor de las plantas —sin tocar directamente las raíces— las cáscaras de papa pueden actuar como un fertilizante natural. Al descomponerse lentamente, liberan potasio, fósforo y nitrógeno, elementos que las plantas necesitan para su desarrollo, especialmente en etapas de floración y formación de frutos.

Otro beneficio es que las cáscaras de papa pueden atraer lombrices de tierra, organismos beneficiosos que airean el suelo y mejoran su estructura. Las lombrices ayudan a integrar la materia orgánica en las capas profundas del suelo, lo que favorece la absorción de agua y nutrientes por parte de las raíces.

Para quienes enfrentan problemas con plagas menores, existe una práctica de usarlas como repelente natural: colocar pequeños trozos alrededor de la base de plantas susceptibles a ciertos insectos puede ayudar a disuadir babosas y caracoles, que tienden a evitarlas. No obstante, este método puede no ser efectivo para todas las plagas, por lo que suele complementarse con otras medidas de control.

También se pueden usar las cáscaras para hidratar plantas en macetas: dejando agua con cáscaras de papa en reposo durante varias horas y luego usando ese líquido para regar, se consigue un refuerzo de minerales en el agua de riego, aunque siempre con moderación para evitar excesos de sales.

Antes de reutilizarlas, es importante que las cáscaras estén limpias y libres de residuos de comida o restos de pesticidas. Si no se van a usar inmediatamente, conviene dejar que se sequen al sol o guardarlas en un recipiente cerrado en la heladera para evitar malas olores o la aparición de hongos.

Aprovechar las cáscaras de papa no solo reduce los residuos domésticos, sino que también ayuda a enriquecer el suelo, genera ahorro en fertilizantes comerciales y favorece prácticas de jardinería más sostenibles y respetuosas con el ambiente.