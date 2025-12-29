Luego de la denuncia realizada por Adrián “Maravilla” Martínez, se conocieron detalles del robo ocurrido en su complejo deportivo, ubicado en la localidad bonaerense de Campana, donde delincuentes sustrajeron no solo electrodomésticos, sino también una importante suma de dinero en efectivo.

El delantero de Racing se presentó personalmente a realizar la denuncia policial y relató que este domingo, cerca de las 10 de la mañana, llegó al predio y advirtió que una de las ventanas del sector buffet se encontraba abierta, aunque sin signos visibles de haber sido forzada.

Publicidad

Según consta en la denuncia, los ladrones se llevaron un televisor Smart de 32 pulgadas, una garrafa de 10 kilos, dos parlantes, bebidas, golosinas, un teléfono celular y 1.500.000 pesos en efectivo. Tras constatar el faltante, el futbolista aportó a la Policía las grabaciones de las cámaras de seguridad, que también comenzaron a circular en redes sociales.

Martínez indicó además que reconoció a los autores del robo, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación. Durante la tarde, desde la cuenta de Instagram del “Complejo Adrián Martínez” se publicaron videos donde se observa la llegada de los móviles policiales y los primeros procedimientos realizados por los efectivos en el lugar.

Publicidad

En la misma red social, desde el predio difundieron un mensaje dirigido a los responsables del hecho. “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas. Por favor, traerlas nuevamente”, expresaron junto a las imágenes captadas por las cámaras.

El comunicado incluyó además una advertencia directa: “No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron… les esperamos”, señalaron desde la cuenta oficial del complejo.

Publicidad

El Complejo Adrián Martínez, inaugurado oficialmente en abril de 2024, se encuentra en la intersección de Moreno y General Villegas, en Campana. El predio cuenta con canchas de fútbol 6 y 8, canchas de pádel, parrillas, salón de eventos, buffet, juegos infantiles y vestuarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad, y se había convertido en un proyecto de gran orgullo para el futbolista y su familia.

La investigación continúa en manos de la Policía, que analiza el material fílmico aportado para avanzar con las actuaciones correspondientes y esclarecer completamente el hecho.