Lucas Ezequiel Jofré, de 20 años, recibió este lunes una sentencia tras el secuestro de cuatro armas de fuego de importante calibre en su domicilio de Rawson.

La audiencia de control de detención y formalización reveló los detalles que llevaron a su captura: fuentes del caso afirmaron que los investigadores de UFI Genérica dieron con este sujeto porque compartía imágenes con las armas de fuego en las redes sociales, prueba que fue expuesta durante el procedimiento judicial.

La fiscal Daniela Pringles, junto a la ayudante fiscal Ana Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera, notificaron a Jofré que quedaría bajo investigación por tenencia ileg legítima de arma de fuego, debido al hallazgo de cuatro revólveres de distintos calibres en su hogar. Inmediatamente después de la formalización, la fiscalía y la defensa comunicaron al juez el acuerdo para un juicio abreviado.

En este marco, el MPF dio a conocer que Jofré no tenía antecedentes penales y que por tal razón se había arreglado una pena de 2 años de prisión condicional. Tras la homologación del magistrado, el joven fue sentenciado.

Un detalle relevante fue que Jofré asistió a la audiencia utilizando muletas. Desde la Justicia expresaron que él fue víctima de un ataque a tiros; ese caso ocurrió el día anterior al allanamiento que hizo UFI Genérica el viernes 26 de diciembre. Según los datos del caso, el ahora condenado había sido atacado por un peligroso delincuente que actualmente es intensamente buscado.