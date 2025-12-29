Una investigación periodística reveló la existencia de pagos millonarios en dólares desde cuentas radicadas en Estados Unidos hacia personas y empresas estrechamente vinculadas con la bodega La Vigilia, ubicada en Mendoza, y ligada al entorno de altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los datos, que surgen de cruces de información publicados por medios nacionales, muestran que transferencias fueron realizadas desde cuentas estadounidenses —incluida una de la empresa TourProdEnter LLC, que gestiona derechos comerciales de la AFA— hacia María Florencia Sartirana, quien es parte de la bodega La Vigilia, pareja del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y exgerenta de Finanzas de la entidad deportiva.

La bodega La Vigilia —situada en una zona exclusiva del Valle de Uco— está registrada legalmente bajo Maroma SAS, una empresa con múltiples rubros y que forma parte de una estructura societaria interconectada con dirigentes de la AFA, según los registros analizados en la investigación.

Además de esos pagos, documentos periodísticos indican que transferencias de hasta cientos de miles de dólares también llegaron a otras sociedades vinculadas al entramado de empresas relacionadas con Toviggino y allegados, lo que ha reavivado las interrogantes sobre la trazabilidad de fondos vinculados al fútbol argentino.

El hallazgo se da en un contexto más amplio de escrutinio sobre la gestión económica de la AFA, donde investigaciones previas también revelaron movimientos millonarios hacia sociedades sin actividad aparente en Estados Unidos, así como transferencias que no coincidirían claramente con la operativa formal de la entidad deportiva.

Las revelaciones periodísticas colocan nuevamente en el foco público las finanzas de la AFA y las posibles relaciones económicas entre dirigentes y empresas vinculadas, en un momento en el que la transparencia en el manejo de fondos y la supervisión judicial y mediática han cobrado mayor relevancia.

La investigación sigue su curso y podría generar nuevas medidas de fiscalización o judiciales, a medida que se suman datos sobre transferencias, estructuras societarias y beneficiarios finales de estos movimientos financieros detectados fuera del país.