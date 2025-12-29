Las tres argentinas que fallecieron en el naufragio del barco turístico en el río Paraná, cerca de Victoria, Entre Ríos, fueron identificadas por sus familiares y fuentes oficiales, y sus historias personales emergen como el rostro humano de una tragedia que impactó a la comunidad y al país.

La tragedia ocurrió el sábado por la noche, cuando una embarcación que navegaba por el río Paraná volcó en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades. Entre los pasajeros viajaban varias personas de nacionalidad argentina; tras el siniestro, tres mujeres perdieron la vida y otras fueron rescatadas con vida, aunque con distintos grados de lesiones.

Publicidad

Las víctimas fueron identificadas como María Claudia Barrios, de 60 años, una docente jubilada que se encontraba disfrutando de un paseo con familiares; Laura Elena Gómez, de 49 años, empleada administrativa que había viajado para compartir la experiencia con su grupo de conocidos; y Sandra Beatriz Moreno, de 55 años, ama de casa que también formaba parte del grupo que se trasladaba en la embarcación al momento del accidente.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo expresaron su dolor ante la noticia del desenlace fatal, destacando el carácter afable, su dedicación a la familia y su cariño por las actividades al aire libre que compartían con sus seres queridos. Las tres mujeres eran figuras queridas en sus respectivos ámbitos y su pérdida generó una fuerte conmoción entre quienes las conocían.

Publicidad

Autoridades provinciales y nacionales, además de equipos de emergencia, se encuentran trabajando en el lugar para clarificar las causas del naufragio y asistir a las familias afectadas por el accidente. El operativo incluyó rescates, coordinación con servicios de salud y el apoyo de buzos tácticos para la búsqueda de posibles desaparecidos en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el vuelco.

La tragedia en el Paraná reabrió el debate sobre la seguridad en paseos náuticos turísticos y la necesidad de aplicar protocolos más estrictos, mientras la investigación judicial sigue su curso para determinar responsabilidades y entender las causas exactas del accidente que terminó con la vida de estas tres argentinas que estaban entre los pasajeros del barco turístico.