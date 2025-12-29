Escándalo con el Chipi Gandín, ex Independiente: piñas y una oreja rebanada

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de Rafaela en los últimos días. Darío Gandín, reconocido ex atacante con pasado en el fútbol mexicano y grandes equipos locales, protagonizó un fuerte altercado durante un partido informal entre amigos.

El incidente, motivado quizás por el estrés acumulado de diciembre, época donde los ánimos suelen estar más caldeados, quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad del complejo deportivo.

Lo que comenzó como un simple intercambio de palabras escaló rápidamente cuando el "Chipi" y su oponente intercambiaron golpes de puño. En medio de la gresca, Gandín le provocó una grave lesión en la oreja a su contrincante, llegándosela a rebanar. Si bien este hecho derivó en una denuncia formal por lesiones ante la justicia santafesina, los reportes de los medios locales indican que la misma finalmente quedó en la nada.

La trayectoria de Gandín

La trayectoria del Chipi El recorrido profesional del delantero santafesino se inició en Platense entre el 2000 y 2001. Luego, pasó a Atlético Rafaela, donde fue pieza clave para lograr el ascenso a Primera División en 2003. Su carrera continuó en Colón y Argentinos Juniors, antes de su primera experiencia en el exterior con el León de México.

En 2006 regresó al país para vestir las camisetas de Gimnasia de Jujuy, Colón e Independiente, para luego retornar a tierras aztecas y representar al Necaxa. En el tramo final de su carrera, sumó nuevos ciclos en Atlético Rafaela y Colón, además de jugar en Aldosivi y diversas instituciones del ascenso de su provincia natal.