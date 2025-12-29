Al menos 13 personas murieron y casi 100 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, en el sur de México, en un accidente que conmocionó a las autoridades y a la población.

El siniestro ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre cerca de la localidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, cuando la formación ferroviaria (parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que une los océanos Pacífico y Atlántico) se salió de las vías al tomar una curva, provocando que la locomotora y vagones colapsaran parcialmente.

En el momento del accidente viajaban 241 pasajeros y nueve tripulantes, según informaron autoridades de la Secretaría de Marina de México (Semar), organismo responsable de la operación de este servicio. Del total de heridos, 36 fueron hospitalizados en centros médicos de la región (incluidos hospitales del IMSS en Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec) y cinco de ellos estaban en estado grave en los primeros informes oficiales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó las cifras de víctimas y expresó condolencias a las familias afectadas, además de instruir el despliegue de equipos de emergencia y altos funcionarios federales para coordinar la atención integral de los damnificados.

El descarrilamiento interrumpió el tráfico ferroviario en esta importante línea de transporte, considerada un eje estratégico con fines de desarrollo económico y de conectividad entre costas. Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del accidente, incluida una posible falla técnica, exceso de velocidad o condiciones de la vía férrea.

Mientras continúan las labores de rescate y atención médica, equipos de Protección Civil, Marina, Guardia Nacional y servicios de emergencia trabajan en el lugar para asistir a los heridos, recuperar cuerpos y evaluar el estado de la infraestructura ferroviaria afectada por el siniestro.

La tragedia puso nuevamente en foco la seguridad de un proyecto de transporte que fue relanzado con grandes expectativas en 2023, pero que ahora enfrenta uno de los golpes más graves de su historia reciente.