Cristiano Ronaldo compró el 25% del UD Almería en España

El astro portugués Cristiano Ronaldo concretó la compra del 25% de las acciones de la UD Almería, marcando su primer gran movimiento como inversor en el fútbol español.

La operación se realizó a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de su empresa CR7 SA, y fue anunciada en un momento clave para el conjunto andaluz, que ocupa el tercer puesto en la Liga Hypermotion, a solo dos puntos del líder y con 15 jornadas por disputarse.

Un proyecto con ambición de ascenso

Desde la entidad confirmaron que la llegada del portugués al accionariado abre un nuevo ciclo institucional. El club busca regresar a la máxima categoría del fútbol español y fortalecer tanto el primer equipo como su cantera.

En un comunicado difundido por la agencia EFE, Ronaldo expresó su intención de “contribuir al fútbol más allá del campo” y destacó el potencial de crecimiento del club.

El presidente de la institución, Mohamed Al Khereiji, celebró el desembarco del delantero y aseguró que su experiencia en las ligas españolas y su proyección internacional aportarán valor al proyecto.

Una relación que viene de Arabia Saudita

La operación se concreta un año después de que el club fuera adquirido por un grupo inversor saudí encabezado por Al Khereiji, propietario de la Saudi Media Company. La relación entre ambos ya había sido clave durante la llegada del portugués al Al-Nassr, tras su salida del Manchester United.

Si bien no se revelaron cifras oficiales sobre la transacción, medios especializados la califican como una inversión estratégica que consolida la presencia empresarial de Ronaldo en el deporte profesional.

Vigente dentro y fuera de la cancha

Mientras inicia su etapa como accionista en España, Cristiano continúa activo en Arabia Saudita. Recientemente anotó en la goleada 5-0 frente a Al Najma, resultado que mantiene al Al-Nassr como líder de la liga con 58 puntos, por encima de Al-Ahli y Al Hilal.

Con ese tanto de penal, el portugués alcanzó los 965 goles oficiales en su carrera, combinando así rendimiento deportivo y expansión empresarial en una nueva etapa de su trayectoria.