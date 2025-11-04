Publicidad
Publicidad

Policiales > Pedido

Dejó la moto lavada un minuto y se la robaron: la historia de una familia en Rawson

Un hecho delictivo conmocionó a una familia trabajadora. La moto, herramienta esencial para su trabajo, fue robada en cuestión de segundos desde la puerta de su casa en el barrio Conjunto 2. La comunidad pide colaboración para encontrarla.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Un robo en segundos los dejó sin su herramienta de trabajo. FOTO: Gentileza

Le robaron la moto con la que trabajaban a una familia. El hecho ocurrió en el barrio Conjunto 2, en Rawson. El pasado viernes, aproximadamente a las 23.10 horas, fue sustraída una motocicleta que es herramienta fundamental para el sustento de sus dueños.

Los hechos ocurrieron en la Manzana C, Casa 5 del mencionado barrio. Según el relato de la víctima, el robo fue extremadamente rápido y audaz. El vehículo acababa de ser lavado y, en el lapso de minutos en que su hijo ingresó a la vivienda para buscar una campera, la moto desapareció de la puerta de la vivienda.

Publicidad

La Moto Robada:

  • Marca y Modelo: Zanella ZB
  • Patente: A137VTQ

Los afectados realizan un ferviente llamado a la comunidad para su difusión y localización. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser crucial.

  • 2644033907
  • 2644986988
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS