Dejó la moto lavada un minuto y se la robaron: la historia de una familia en Rawson

Le robaron la moto con la que trabajaban a una familia. El hecho ocurrió en el barrio Conjunto 2, en Rawson. El pasado viernes, aproximadamente a las 23.10 horas, fue sustraída una motocicleta que es herramienta fundamental para el sustento de sus dueños.

Los hechos ocurrieron en la Manzana C, Casa 5 del mencionado barrio. Según el relato de la víctima, el robo fue extremadamente rápido y audaz. El vehículo acababa de ser lavado y, en el lapso de minutos en que su hijo ingresó a la vivienda para buscar una campera, la moto desapareció de la puerta de la vivienda.

La Moto Robada:

Marca y Modelo: Zanella ZB

Patente: A137VTQ

Los afectados realizan un ferviente llamado a la comunidad para su difusión y localización. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser crucial.