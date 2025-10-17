El programa LAM, conducido por Ángel de Brito, está atravesando importantes cambios de cara al año 2026. Las especulaciones sobre la nueva conformación del panel surgieron tras los anuncios de la inminente salida de Marcela Feudale y la confirmación de que Yanina Latorre dejará el ciclo al finalizar este año.

Marcela Feudale dejará su puesto en los próximos días con el objetivo de concentrarse en su nuevo programa radial en Radio 10.

Publicidad

Ángel de Brito, el conductor del ciclo, ya habría definido los movimientos en el equipo. Según reveló Damasia Ochoa en el programa Los Profesionales de Siempre, Ángel de Brito le confirmó que Mariana Brey llegará a LAM.

La panelista lanzó la primicia sin rodeos: "Le pregunté a Ángel quién va a ser el reemplazo de Marcela Feudale... Mariana Brey". Esta confirmación llega después de que la propia Yanina Latorre hubiera deslizado la posibilidad de que Brey fuera su reemplazante, aunque la periodista finalmente ocupará el lugar dejado por Feudale.

Publicidad

Mientras Mariana Brey toma el rol de Feudale, persiste el misterio sobre quién ocupará la silla de Yanina Latorre. No obstante, Damasia Ochoa también deslizó una fuerte especulación sobre el lugar vacante de Latorre.

Ochoa sugirió que el reemplazo de Yanina Latorre podría ser su hermano, Pedro Ochoa (o Pepe Ochoa).